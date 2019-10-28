المرصد السوري لحقوق الانسان: جثة البغدادي نقلت إلى العراق  

2019/10/28 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةقال المرصد السوري لحقوق الانسان، الإثنين ، إن بقايا جثة زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي، نقلت إلى العراق.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، أن “بقايا جثة البغدادي نُقلت إلى قاعدة عين الأسد التي تقع في ناحية البغدادي في محافظة الأنبار العراقية”.

وأوضح المرصد نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن “الطائرات الأميركية الـ 8 التي استهدفت البغدادي خرجت من مطار صرين في ريف مدينة عين العرب (كوباني) وحلقت فوق الحدود السورية التركية عبر جرابلس والراعي متجهة نحو منطقة العمليات، في باريشا بريف إدلب”.

وفي غضون ذلك، ذكرت محطة “العربية” السعودية، نقلاً عن مراسلها في العراق، أن “عدة جثث نقلت من موقع العملية في باريشا إلى قاعدة عين الأسد”.

ولفتت إلى أن “جثة البغدادي قد يتم دفنها في إحدى مناطق العراق، لاسميا أن بعض المسؤولين الأميركيين أكدوا أنه سيتم مراعاة تقاليد المنطقة في هذا الشأن”.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، أكد الأحد، أنه سيتم التخلص بشكل ملائم من رفات البغدادي.



وقال أوبراين إن نتيجة الحمض النووي للبغدادي تأكدت في الساعات الماضية.

يذكر أن ترمب أعلن أمس الأحد في كلمة من البيت الأبيض أن البغدادي مات “وهو يبكي ويصرخ” في هجوم شنته القوات الأميركية الخاصة في إدلب شمال غربي سوريا.

وأعلن أن رأس التنظيم الإرهابي قُتل وثلاثة من أطفاله أثناء غارة بتفجير سترة ناسفة بعد فراره داخل نفق مسدود.

وبين ترمب، أن “جثة البغدادي أضحت في مكان آمن”.

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