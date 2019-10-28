تظاهرات واضراب لطلاب مدارس وجامعات بغداد والمحافظات

2019/10/28 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل،/موازين نيوز/، الاثنين، بان عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات في بغداد والمحافظات تظاهروا تضامنا لتظاهرات 25 اكتوبر.

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