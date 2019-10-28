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مصرف الرافدين يعلن صرف سلف لأكثر من 1400 متقاعد


مصرف الرافدين يعلن صرف سلف لأكثر من 1400 متقاعد
2019/10/28 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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