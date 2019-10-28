السيد الحكيم: جهاز المخابرات العراقي أثبت قدرته ورصانته بتتبع المجرم ابو بكر البغدادي

2019/10/28 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم بعمل جهاز المخابرات الوطني العراقي بشأن مساهمته بقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال السيد الحكيم في تغريدة على حسابه بتويتر، إن جهاز المخابرات العراقي أثبت قدرته ورصانته حينما استثمر خبرته ومهارته في تتبع كبير ارهابيي عصابة داعش المجرم ابو بكر البغدادي ليساهم في تشخيص مكان اختبائه وتوجيه ضربة قاصمة ادت الى هلاكه ووأد اكذوبة خرافته المزعومة، مبينا أن هذا الانجاز العراقي الذي نال اعجاب البعيد قبل القريب واقر به الرئيس الاميركي دليل لا يقبل الدحض والشك على قدرة رجال العراق الذين يواصلون الليل بالنهار للذود عن حمى الوطن ودحر الارهاب من خلال توفير المعلومة وتقديمها الى الجهات المعنية.

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