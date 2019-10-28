2019/10/28 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت المفوضية العليا لحقوق الانسان يوم الاثنين بتفريق اعتصامات لطلبة الجامعات في العاصمة بغداد.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان اليوم، ان ‪‎‪قوات مكافحة الشغب في بغداد تطوق جامعة دجلة وجامعة الفراهيدي واستخدام القنابل الصوتية لتفريق الطلبة.

رغم التحذيرات التي اطلقتها الحكومة العراقية، و وزارة التربية واصل طلاب المدارس والجامعات في عدد من المدن ولليوم الثاني على التوالي مسيرات داعمة للاحتجاجات.

في غضون ذلك أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، عن حظر تجوال في المحافظة يبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين والى صباح يوم غد الثلاثاء ولإشعار اخر.

واضرم محتجون النيران مساء امس في مبنى الحكومة المحلية لمحافظة كربلاء، لتفرق بعدها القوات الامنية المتظاهرين من امام المبنى بالقنابل المسيلة للدموع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن يستخدم قنابل لفض اعتصامات طلابية في بغداد وكربلاء تعلن حظرا للتجوال) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن يستخدم قنابل لفض اعتصامات طلابية في بغداد وكربلاء تعلن حظرا للتجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).