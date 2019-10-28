2019/10/28 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب لنظام المحاصصة

اخبار مباشرة

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب لنظام المحاصصة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب لنظام المحاصصة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب لنظام المحاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).