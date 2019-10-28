2019/10/28 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتبر رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الاثنين، التظاهرات في البلاد بأنها حدث استثنائي، فيما دعا الجميع إلى احترامها.

وقال الكربولي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها "الغد برس" إن "التظاهرات أصبحت أكبر من مجرد موجة..



هي اكبر من ان يجرؤ أحد على ادعاء تمثيلها".

وأضاف أن "التظاهرات حدث استثنائي في تاريخ العراق وعلى الجميع احترامها"، مذيلاً التغريدة بهاشتاك "التظاهرات حرة".

التظاهرات أصبحت اكبر من مجرد موجة..



هي اكبر من ان يجرؤ أحد على ادعاء تمثيلها..



انها حدث استثنائي في تأريخ العراق وعلى الجميع احترامها.#التظاهرات_حرة

— جمال الكربولي (@jamalalkarboli) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي: التظاهرات حدث استثنائي في البلاد وعلى الجميع احترامها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي: التظاهرات حدث استثنائي في البلاد وعلى الجميع احترامها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).