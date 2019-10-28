2019/10/28 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه الخبير العسكري الفريق المتقاعد وفيق السامرائي، الاثنين، تحذيرا الى الشباب العراقي في ظل تصاعد اعمال العنف التي ترافق التظاهرات، مشيرا إلى أن العراق ينزلق إلى حرب أهلية وإقليمية تقود إلى تدميركم.وقال السامرائي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” واطلعت عليه الوكالة المركز الخبري ، إنه “ما حدثَ الذي حدث ويتطور […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السامرائي محذرا الشباب: العراق ينزلق إلى حرب أهلية تقود لتدميركم المركز الخبري الوطني.

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