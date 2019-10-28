حصيلة ضحايا احتجاجات العراق ترتفع وسط دعوات لإضراب عام

2019/10/28 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق ارتفعت لتصل الى 74 قتيلاً ومئات المصابين منذ أن خرج المتظاهرون منذ يوم الجمعة في ثاني موجة من المظاهرات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري.

وقالت المفوضية في بيان صدر مساء الأحد، إن أعداد قتلى المظاهرات بلغت 74 محتجاً سقط اغلبهم "بطلق ناري نتيجة الصادمات بين المتظاهرين وحماية المقرات الحزبية عند محاولة الدخول اليها اضافة الى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع".

وذكرت مصادر امنية وطبية لكوردستان 24 أن معظم الضحايا سقطوا في مدن الجنوب وخصوصاً في الناصرية والعمارة والحلة.

وتأججت الاحتجاجات في العراق مرة أخرى للمطالبة برحيل النخبة السياسية حيث يتهمونها بالفشل في تحسين الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد والبطالة وتدني مستوى الخدمات.

وذكر مراسلون أن طلبة المدارس والجامعات انضموا للاحتجاجات منذ يوم امس وسط دعوات للإضراب عن الدوام رغم تحذيرات الحكومة.

وقال شهود ومتظاهرون إن عشرات من طلبة الجامعات في بغداد والمحافظات جابوا الشوارع ورددوا هتافات مناهضة للحكومة والفاسدين.

ودعا كثيرون الى الاضراب عن الدوام، ورفع احدهم لافتة كتبة عليها "ماكو وطن..



ماكو دوام".

لكن المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي قال لوسائل اعلام محلية إن على جميع الموظفين والطلبة عدم الامتثال الى دعوات العصيان والاضراب.

وقُتل في الاحتجاجات السابقة، نحو 147 شخصاً وأصيب الالاف بما يمثل ابرز تحد يواجه حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.





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