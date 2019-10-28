تعرف على مواعيد وتوقيتات مباريات تصفيات اسيا للشباب في كربلاء

2019/10/28 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد الاسيوي مواعيد وتوقيتات مباريات تصفيات اسيا للشباب بكرة القدم التي تستضيفها كربلاء للفترة من الثاني ولغاية الثامن من شهر تشرين الثاني المقبل بمشاركة منتخبات الكويت وفلسطين وعمان وباكستان .

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