هل سيستفيد ترامب

2019/10/28 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتقد الكثير من الأمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يستفيد "انتخابيا" من عملية مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي، خاصة مع سعي المعارضة منذ مدة إلى الإطاحة به عبر حجب الثقة.



ويرى أمريكيون آخرون أن القضاء على الإرهاب يستدعي مواجهة أفكاره أيضا.



المزيد مع مراسل فرانس24 من واشنطن.

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