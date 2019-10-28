مقتل أبو بكر البغدادي: نهاية مسيرة الرعب لابن سامراء

2019/10/28 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد سنوات من المطاردة، تمكنت قوات خاصة أمريكية من قتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في إدلب السورية الأحد.



وجاء مقتل ابن سامراء "العاق" ليضع نهاية لمسيرة المطلوب الأول عالميا والتي امتلأت بالرعب والقسوة وعانت منها عدة دول في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية.

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