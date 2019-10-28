بعشيقة العراقية مدينة الأحزان والزيتون

2019/10/28 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة مدينة غافية على سفح جبل، إذ تطل بعشيقة من مكانها المرتفع على سهل زراعي فسيح يمتد إلى سواحل نهر ‏دجلة‏، ‏ويمكننا القول إن بعشيقة في الواقع هي عبارة عن مدينتين ولدتا بصيغة توأم سيامي ملتصق، إذ تتكون المدينة من جزئين شرقي وغربي، وتعرفان ببعشيقة وبحزاني.وقد أصبحت المدينتان اليوم تعرفان وكأنهما …

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