2019/10/28 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني الصفحة الرئيسية محلي محليمحافظ بغداد يصدر قائمة باعفاء عدد من مدراء المدارس 10:59 – 28/10/2019 0 المعلومة / بغداد ..كشف عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي ،الاثنين، ان محافظ بغداد محمد جابر العطا سيصدر اليوم قائمة باعفاء عدد من مدراء المدارس خاصة الابتدائية بسبب سماحهم لخروج الطلبة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد يصدر قائمة باعفاء عدد من مدراء المدارس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يصدر قائمة باعفاء عدد من مدراء المدارس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يصدر قائمة باعفاء عدد من مدراء المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).