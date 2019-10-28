نجم فيورنتينا ريبيري يواجه خطر الايقاف

2019/10/28 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف موقع توتو ميركاتو الايطالي، اليوم الاثنين، عن ان الفرنسي ريبيري نجم فيورنتينا، يواجه خطر الايقاق لعدة مباريات، عقب طرده في مباراة فريقه امام لاتسيو.

وبحسب الموقع الايطالي، فأن "ريبيري وعقب طرده اعترض بشدة ودفع حكم الراية بعد انتهاء المباراة التي شهدت العديد من البطاقات الصفراء بالاضافة لطرد لاعب فيورنتينا لوكا رانييري".

واضاف ان "الحكم كتب تقريرا رسميا عن هذا اللقاء والاحداث التي رافقتها، وبالتالي سسكون ريبيري مهدد اكثر من غيره بالعقوبة، بسبب تعامله مع الحكم".

يذكر ان لاتسيو عاد إلى طريق الانتصارات بالفوز في اللحظات الأخيرة (2-1) على مضيفه فيورنتينا، أمس الأحد، في المرحلة التاسعة للدوري الإيطالي وبات يحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

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