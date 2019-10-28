ليوث الرافدين تبدأ التحضيرات للتصفيات الاسيوية

2019/10/28 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خاض منتخبنا الشبابي اول وحدة تدريبية له على ملعب كربلاء الثانية، استعداد للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس اسيا والتي تستضيفها مدينة كربلاء.

وقال الناطق الاعلامي بأسم الاتحاد الكروي حسين الخرساني، في تصريح خاص لـ"الغد برس"، ان "الاتحاد الاسيوي ارسل كتابا رسميا لاتحاد الكرة يؤكد فيه اقامة تصفيات المجموعة الاولى في كربلاء ولا يوجد اي تأجيل او نقل لمكان المباريات".

واضاف الخرساني ان "التصفيات ستبدأ يوم الثاني من الشهر المقبل وستصل المنتخبات المشاركة تباعا الى كربلاء، اما الطواقم التحكيمية فستصل يوم الاربعاء المقبل عبر مطار بغداد والنجف الدوليين".

هذا وكان الاتحاد الاسيوي قد اصدر جدولا لمباريات المجموعة الاولى في التصفيات والتي تضم بالاضافى للعراق البلد المضيف، عمان، وفلسطين، وباكستان، والكويت، وستبدأ المباريات في في الثاني من تشرين الثاني.

يذكر ان من يتأهل الى نهائيات اسيا ٢٠٢٠، هم اصحاب المراكز الاولى في المجموعات ويضاف لهم افضل ٤ ثواني، بالاضافة الى البلد المضيف للبطولة.

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