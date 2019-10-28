2019/10/28 | 11:33

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رئيس لجنة التربية بمجلس محافظة ذي قار يقدم استقالته من منصبه

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

رجحت مقررة البرلمان خديجة علي، ‏الإثنين (28‏ تشرين الأول 2019)، اكتمال نصاب جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، مستبعدة "دخول المتظاهرين للمجلس".

وقالت علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جلسة برلمان اليوم،

بغداد اليوم- بغداد

عقدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، وأصدرت حكماً حول موضوع "المحاصصة" في توزيع الدرجات الخاصة.

وقالت المحكمة في بيان لها، إنه &q

بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، إن أمراً صدر بفصل رئيس أي جامعة وعميد كلية ومدير مدرسة أخرج الطلبة بالتظاهرات اليوم.

وقال خلف في تصريح صحفي: "سنعين بدلا

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