المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة

2019/10/28 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة.

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