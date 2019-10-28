سعود سالم - عالم الصور الإفلاطوني

2019/10/28 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم إفلاطون في كتاب "الجمهورية"، في تحليله لفكرة الخير، يبدأ أولا بالتأكيد على كثرة الأشياء في العالم، كثرة من الأشياء الجميلة ، كثرة من الأشياء الخيرة، وكثرة من كل الأشياء الأخرى.ولكن هناك من ناحية أخرى "الجميل في ذاته، والخير في ذاته، وكذلك الحال في جميع الأشياء الكثيرة، والتي يكون لكل منها مثاله الواحد، وهو الذي نسميه بماهية الحقيقة (…) ولنضف إلى ذلك أن الأشياء الكثيرة تُـرى ولا تُعقل، على حين أن ......

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