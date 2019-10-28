سلام عبود - عراق ما بعد منتصف الليل

2019/10/28 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_عبود في الساعة الواحدة فجراً أنهى رئيس وزراء "دولة القنّاصة"، عادل عبد المهدي، خطابه الموجّه الى الشعب العراقيّ.بيان الفجر التاريخيّ أثار العجب: رئيس وزراء يلقي خطابه بعد منتصف الليل، ومحطّة تلفزيون الدولة تعيد تكرار إنجازات السلطة عشرات المرات، منذ الفجر، بانتظار شروق شمس رئيس القنّاصة ومعجزاته السياسيّة!المحلّلون، الذين أثار الخطاب عجبهم، اختلفوا في تفسير هذا السلوك الغريب.منهم من رأى في ذل......

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