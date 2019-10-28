مهند الصباح - ماذا صنعت بنا الأيدولوجيا الفصائيلية في نضالنا ضد المحتل

2019/10/28 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_الصباح ماذا صنعت بنا الأيدولوجيا الفصائيلية في نضالنا ضد المحتلتعدد الأيدولوجيات تماما كتعدد الزوجات في حالتنا الفلسطينية، لا عدل فيه ولا راحة!منذ اليوم الأوّل للكنبة عام 1948 أصبح حلم كلّ فلسطيني لاجئ هو العودة إلى دياره التي شُرّد منها بفعل عمليات الاقتلاع الصهيونيّة والمجازر المختارة بدقة على رقعة خارطة فلسطين، في الشمال والوسط والجنوب.وبناء على هذا الحلم انطلقت الثورة الفلسطينيّة المعاصرة، و......

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