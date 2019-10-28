2019/10/28 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي عززت فيه بيانات منشورة في الصين الدلائل على تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط ينخفض بفعل بيانات ضعيفة للشركات الصينية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط ينخفض بفعل بيانات ضعيفة للشركات الصينية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).