تصاعد العصيان المدني بين طلاب العراق والتظاهرات السلمية تتواصل في المحافظات

2019/10/28 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثاني على التوالي واصل طلبة المدارس انضمامهم إلى التظاهرات معلنين العصيان المدني في كربلاء تضامنا مع مظاهرات العراقيين في أغلب محافظات البلاد التي تجددت بقوة لليوم الرابع منذ بدء الانتفاضة في 25 أكتوبر.

وهو ما أكدته وسائل إعلام محلية، الاثنين 28 أكتوبر / تشرين الأول 2019، لافتة إلى أن إصرار العراقيين على الخروج بكل فئات المجتمع بات ملحوظا بهدف الخلاص من الفساد وتحقيق العيش الكريم لأبناء العراق.

فيما تواصل استهداف المتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد بقنابل الغاز المسيلة للدموع في محيط ساحة التحرير، ورغم ذلك انضم طلاب المدارس في بغداد إلى حراك المحتجين وسط العاصمة ضمن خطوات تصعيد العصيان المدني.

وفي محافظة بابل، خرج الطلاب والطالبات من مدارس الإعدادي والثانوي رافعين لافتات “نازل أخذ حقي” حاملين العلم العراقي، معلنين تضامنهم الكامل مع المتظاهرين، وسط تواجد الأمن.

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