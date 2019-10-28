اليوم الرابع لتظاهرات العراق: غليان شعبي وقمع حكومي

2019/10/28 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت الاحتجاجات العراقية التي تجدّدت الجمعة الماضي يومها الرابع في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، ولا تزال أعداد المتظاهرين في تزايد مستمرّ، على الرغم من الإجراءات القمعية التي تمارسها السلطات العراقية.وقضى متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد ليلتهم حتى الصباح وهم يهتفون بشعارات وطنية ونبذ الطائفية في العراق، ويطالبون بإسقاط الحكومة وحلّ البرلمان.

وقال ناشطون مشاركون بالتظاهرة لـ"العربي الجديد"، إن وجود المتظاهرين يركز على ساحة التحرير، وصولاً إلى الجانب الشرقي من جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، مؤكدين أن مئات المحتجين تمركزوا في طوابق بناية المطعم التركي المطلّ على ساحة التحرير وجسر الجمهورية.

وبيّنوا أن قوات الأمن استمرّت في إطلاق الغاز المسيل لدموع والرصاص المطاطي طوال الليل، بهدف تفريق المحتجين الذين أصروا على البقاء، على الرغم من تعرض العشرات منهم لحالات اختناق.



وأشاروا إلى تزايد ملحوظ في أعداد المتظاهرين الذين قضوا ليلتهم في ساحة النسور ببغداد، والذين وصل عددهم إلى الآلاف، موضحين أن مظاهر الاحتجاج سلمية، إلا أنها كانت تعبّر في الوقت ذاته عن غليان شعبي متزايد ضد الحكومة وسياساتها القمعية تجاه المتظاهرين.

وقالت مصادر محلية في البصرة إن أحد المتظاهرين توفي فجر اليوم الإثنين، بسبب جروح سابقة أصيب بها خلال التظاهرات، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن قوات الأمن اعتقلت عشرات المحتجين ليل أمس الأحد، بسبب مشاركتهم في تظاهرة جابت شوارع البصرة.

كما اعتقلت القوات العراقية عشرات المتظاهرين في محافظة كربلاء، على خلفية مشاركتهم باحتجاجات هي الأقوى منذ يوم الجمعة الماضي، أمام مبنى مجلس المحافظة، واستخدم الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقها.

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