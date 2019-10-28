استمرار التظاهرات في العراق وارتفاع عدد القتلى إلى 75

2019/10/28 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج آلاف المتظاهرين في العراق، اليوم الاثنين، مطالبين بالقضاء على الفساد ورحيل الحكومة والرموز السياسية التي تحكم البلاد، رغم التعامل الأمني العنيف مع التظاهرات، وحظر التجوال التي فرضته الحكومة.

وانطلقت مظاهرات طلابية مساندة لمطالب المتظاهرين في كل من محافظات بغداد وبابل والبصرة والناصرية، واجهتها قوات مكافحة الشغب بتطويق جامعة دجلة وجامعة الفراهيدي، واستخدام القنابل الصوتية لتفريق الطلبة.

وقال مصدر طبي عراقي، اليوم الاثنين، إن متظاهراً في محافظة البصرة جنوبي البلاد توفي متأثراً بجراحه التي تعرض لها الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الاحتجاجات في البلاد الى 75.

وقالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق (مؤسسة رسمية ترتبط في البرلمان) أمس الاحد، إن 74 قتيلاً وأكثر من 3600 جريح سقطوا في الاحتجاجات من الجمعة وحتى مساء أمس الاحد في بغداد ومدن الوسط والجنوب.

وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة «عادل عبد المهدي» عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

وكان قد أمر رئيس الوزراء العراقي قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع بغداد واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتجاجات.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

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