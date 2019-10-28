انطلاق تظاهرة جديدة أمام مبنى مجلس ديالى

2019/10/28 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت تظاهرة سلمية في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، أمام مبنى مجلس المحافظة تأييداً للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال مصدر محلي، إن عددا من المواطنين وطلبة احدى المدارس تظاهروا امام مبنى مجلس محافظة ديالى وسط مدينة بعقوبة.

وأضاف أن التظاهرة مؤيدة للاحتجاجات التي شهدتها عدة محافظات وللمطالبة بإصلاحات حكومية ومنع التدخلات الخارجية.

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