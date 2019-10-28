جبهة النجيفي تطرح خارطة طريق لحل أزمة العراق

2019/10/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- طرحت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي اليوم الاثنين، خارطة طريق لإخراج العراق من أزمته الراهنة.

جاء ذلك بعد أن اتسعت رقعة الاحتجاجات في العراق لليوم الرابع على التوالي مع محاولات قوة الأمن لفضها مما اسفر عن سقوط العشرات.

وقالت جبهة الانقاذ والتنمية في بيان إن تتقدم بخارطة طريق تتضمن "الحفاظ على الدولة العراقية وليس الحكومة الحالية ولا مصالح القوى السياسية وتقديم الحكومة لاستقالتها وتشكيل حكومة مؤقتة تضم شخصيات مقبولة وطنيا ولا يشارك أعضاؤها بالانتخابات القادمة ولا تزيد مدة بقائها على ٦ أشهر".

وتضمنت خارطة الطريق أن "تقوم الحكومة المؤقتة بمعالجة عاجلة لمطالب المتظاهرين كما تشرف على اجراء انتخابات مبكرة وبإشراف اممي وفق قانون جديد يضمن تمثيلا حقيقيا للشعب ويشجع على مشاركة واسعة ومن قبل مفوضية جديدة مستقلة فعلا".

ودعت الخارطة الى "اعتماد قانون انتخابي جديد يعتمد على الدوائر المتعددة ويضمن الانتخاب المباشر للمحافظين من قبل الناخبين مع إلغاء مجالس المحافظات، وتجميد عمل مجلس النواب باستثناء الحالات الوطنية التي تقتضي اجراءً عاجلا كتشريع قانون الانتخابات الجديد أو الأمور التي تتطلب معالجة ضرورية عاجلة".

كما تضمنت الخارطة "إطلاق حملة وطنية لمراجعة وإصلاح النظام السياسي بعد اخفاقه في إقناع الشعب وبدون تحديدات مسبقة"، و"اصلاح القضاء بما ينسجم مع طبيعة المرحلة ، ومد القضاء بأسباب الفعالية في حسم ما يقع ضمن اختصاصاته" و"السيطرة على السلاح المنفلت وضمان ألا يكون هناك سلاح خارج مؤسسات الدولة".

وطالبت الجبهة، وفقا لخارطة الطريق، "القضاء بملاحقة كل المتورطين في قتل المتظاهرين وكذلك المختطفين والمغيبين وتعويض الجرحى وعوائل الشهداء" و"مكافحة الفساد والاستعانة بخبراء دوليين في تعقب الأموال وتقديم كبار الفاسدين الى القضاء مع ضمان استعادة الأموال المسروقة".





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