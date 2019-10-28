متظاهرو العراق يناشدون.. الميليشيات تختطف الجرحى من المشافي وتقتادهم للتعذيب

2019/10/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه متظاهرو ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، ليل أمس، نداءات استغاثة لإنقاذ المصابين الذين سقطوا على يد القوات الأمنية العراقية.

وتداول ناشطون مقطعًا مصورًا لأحد الشبان العراقيين المصابين يجلس على سرير طبي ويضع جهازًا تنفسيًا مناشدًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بقوله:” يا منظمات إنسانية..



يا مجتمع دولي..



أناشدكم إنقاذ الجرحى العراقيين من داخل المشافي”.

وتابع الشاب بقوله إنَّ الميليشيات العراقية المدعومة إيرانيًا تداهم المشافي وتختطف جرحى المظاهرات وتقتادهم إلى مراكز الأمن التابعة للبلديات بهدف تعذيبهم وقتلهم.

ولفت الشاب إلى أنَّ رفاقه من المتظاهرين أنقذوه وأخرجوه من المستشفى تفاديًا لاختطافه من قبل عناصر الميليشيات العراقية.

ولا زالت العراق تشهد مظاهرات ودعوات للعصيان المدني للمطالبة بمكافحة الفساد وتوفير فرص العمل، حيث سقط ما بين يومي الجمعة والسبت الفائتين 40 قتيلًا و2312 جريحًا في بغداد ومدن الوسط والجنوب برصاص قوات الأمن العراقية.

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