حمودي: نحذر من الانزلاق الى فراغ السلطة وما يترتب عنه من فوضى سياسية وأمنية

2019/10/28 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي همام حمودي، من الانزلاق الى فراغ السلطة، وما يترتب عنه من فوضى سياسية وأمنية .

وقال حمودي في بيان، إن البديل للفراغ هو الاقتتال الداخلي والفلتان الأمني، وضياع حقوق المواطنين، داعيا جميع الاطراف الى العمل على كل ما من شأنه بناء عراق قوي ومتماسك، يتمتع أبنائه بالحرية والكرامة.

وأكد حمودي وجود مؤامرة تحاول ان تغير مسار التظاهرات، بغية تحويل العراق الى ساحة تصفية حسابات، مشددا على ضرورة أن يتصدى الجميع للفتنة، وحماية السلم الاجتماعي، وتعزيز روح المحبة والتآخي، التي هي السبيل لمواجهة الأزمات وتغيير الواقع.

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