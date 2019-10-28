2019/10/28 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الرصافة قرارا باستقدام وزيرين في الحكومة السابقة واعضاء في مجلس النواب حاليا .وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين ان ” قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد المركزية في الرصافة أصدر بتاريخ اليوم 28/10/2019 قرارا باستقدام وزيرين في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء العراقي يستقدم وزيرين سابقين وبرلمانيين حاليين بقضايا فساد المركز الخبري الوطني.

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