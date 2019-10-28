إصدار مذكرة قبض بحق حيدر الملا بتهمة التحريض

2019/10/28 | 12:04

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الرصافة، الإثنين، 28 تشرين الأول، 2019، قرارا باستقدام وزيرين في الحكومة السابقة واعضاء في مجلس النواب حاليا.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى،

بغداد اليوم - ذي قار

قدم رئيس لجنة التربية بمجلس محافظة ذي قار شهيد الغالبي، الإثنين، 28 تشرين الأول، 2019، استقالته من منصبه.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة ذي قار، والقيادي في الحزب الشيوعي شهيد الغا

بغداد اليوم- بغداد

رجحت مقررة البرلمان خديجة علي، ‏الإثنين (28‏ تشرين الأول 2019)، اكتمال نصاب جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، مستبعدة "دخول المتظاهرين للمجلس".

وقالت علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جلسة برلمان اليوم،

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