القضاء يصدر أمر استقدام بحق نائبين اثنين شغلا مناصب وزارية

2019/10/28 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الرصافة قرارا باستقدام وزيرين في الحكومة السابقة واعضاء في مجلس النواب الحالي .

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