2019/10/28 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق النائب السابق حيدر الملا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/28 | 12:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق النائب السابق حيدر الملا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق النائب السابق حيدر الملا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).