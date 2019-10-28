الاتحاد العربي يؤجل مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر

2019/10/28 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...{بغداد: الفرات نيوز} قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، والتي كانت مقررة يوم الخميس المقبل في ستاد كربلاء الدولي.

وقال المنسق الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد في تصريحات صحفية، إن "الاتحاد العربي أبلغ إدارة القوة الجوية بتأجيل مباراة ذهاب ثمن النهائي، حيث تعذر على المولودية السفر إلى العراق خوفا من الاحتجاجات التي تسود مدن العراق مؤخرا".وأشار إلى "احتمالية إقامة المباراة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري"، موضحًا أن "مباراة الإياب ستقام في موعدها في السادس من شهر تشرين الثاني المقبل في الجزائر".وأكد في ختام تصريحاته أن "الاحتجاجات انتهت في مدينة كربلاء".



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