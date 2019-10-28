نائب: حزمة  الاصلاحات التي تحدث عنها عبد المهدي لم تصل للبرلمان لغاية الان

2019/10/28 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب عن كتلة سائرون النيابية صباح طلوبي، اليوم الاثنين، ان حزمة الاصلاحات التي تحدث عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم تصل الى مجلس النواب الى الان.

وقال طلوبي في تصريح لـ"الغد برس"،ان "المطلب الرئيسي الاول لكتلة سائرون الضغط على رئيس الوزراء لتقديم حزم الاصلاح الى مجلس النواب لتشريع القوانين اللازمة "، مؤكدا أنه "حتى الان لم يصل الى مجلس النواب اي حزمة من الاصلاحات التي تحتاج الى تشريع".

واضاف ان "اغلب الحزم الاصلاحية التي اطلقها عبد المهدي لم تنفذ حتى الان"، داعيا الى "الاسراع بقانون الخدمة المدنية الذي لايزال لدى الحكومة".

واشار طلوبي، الى ان "الشعب العراقي يحتاج الى اصلاحات حقيقية وليست حبر على ورق"، لافتا الى ان "المتظاهرين ليس من فئة او طبقة معينة وانما شملت جميع فئات المجتمع العراقي".

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