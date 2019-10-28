اسعار الذهب تستقر عالميا

2019/10/28 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استقر الذهب من دون تغيير يُذكر تقريبا، اليوم الاثنين، بعد أن سجل قفزة بنحو واحد % في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع.

يأتي ذلك بينما يكبح إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1504.42 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة 0.1 % إلى 1506.70 دولار للأوقية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 29 و30 تشرين الثاني، مع توقع متعاملين لاحتمال نسبته 90.4 % بأن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.



وخفض المركزي الأميركي بالفعل أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا جدا في مفاوضاتها التجارية مع الصين، وإن الصين ترغب في إبرام اتفاق بشكل ملح للغاية.

وعززت التصريحات شهية المستثمرين للأصول المرتفعة المخاطر، مما دفع الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم.

وتأثرت أسعار الذهب أيضا سلبا جراء قوة الدولار، مما يرفع تكلفة المعدن للمشرين من حائزي العملات الأخرى.

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