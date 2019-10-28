اتحاد نقابات العمال يعلن اعتصامه ويدعو للتوجه لساحات التظاهر

2019/10/28 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، الاثنين، اعتصامه ووقوفه مع المتظاهرين ومطالبهم “المشروعة”، فيما دعا الكوادر النقابية والعاملين الى التوجه لساحات التظاهر .وقال رئيس الاتحاد ونائب الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ستار دنبوس براك، في بيان اطلعت خطوة برس، إن الاتحاد يعلن اعتصامه ووقوفه مع المتظاهرين ويؤيد مطالبهم المشروعة، مؤكدا على

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