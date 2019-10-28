ردوا على عبد المهدي باقل من 24 ساعة.. اعتصامات طلابية غاضبة على مدّ النظر: صور وفديوهات

2019/10/28 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق خرج مئات الالاف من الطلاب في بغداد ومحافظات اخرى في الجنوب والفرات الاوسط، تعبيراً عن تأييدهم للتظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد.العاصمة بغداد شهدت العاصمة بغداد تدفق الالاف من الطلبة من مدارسهم وجامعاتهم الى الشوارع ومنصات الاحتجاج في ساحة التحرير وساحة النسور.وتجمع مئات الطلاب الجامعيين امام جامعة النهرين في بغداد […]

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