النفط تكشف كمية الصادرات العراقية والإيرادات المتحققة منها

2019/10/28 | 12:35

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي، بحسب الاحصائية ...





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