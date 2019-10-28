بعد أشهر من الاحتجاجات.. هونغ كونغ في ركود اقتصادي

2019/10/28 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير مالية هونغ كونغ إن المدينة دخلت في حالة ركود، بعد أكثر من خمسة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي لا تظهر أي علامات على التراجع، ومن غير المرجح أن تحقق نموا اقتصاديا سنويا هذا العام.

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