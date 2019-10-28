النفط تعلن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر ايلول الماضي

2019/10/28 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الاثنين، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي ، بحسب الاحصائية

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