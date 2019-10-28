صندوق النقد: إيران ستحتاج إلى سعر للنفط عند 195 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها

2019/10/28 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال صندوق النقد الدولي إن إيران ستحتاج لسعر للنفط عند 194.6 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها العام المقبل.

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