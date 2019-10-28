محمد عبعوب - الهدف الشرق الاوسط.. قراءة في دراسة لكتاب الحجاب

2019/10/28 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبعوب يضم كتاب الهدف الشرق الاوسط (الحروب السرية للمخابرات المركزية الامريكية)ن للباحث "سامي الرزاز" الصادر عن دار سينا للنشر عام 1990 عرضا مركزا لأجزاء من كتاب "الحجاب" للصحفي الامريكي الشهير "بوب وودوارد" الذي يتناول الحروب السرية القذرة التي تخوضها وكالة المخابرات المركزية الامريكية (CIA) عبر العالم لاحكام ما يعرف بمبدأ السلام الامريكي القائم على فرض الهيمنة الامريكية على العالم باسره بكل الطرق الم......

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