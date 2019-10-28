العراق يحقق ايرادات مالية من النفط تجاوزت 6 مليارات دولار

2019/10/28 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط يوم الاثنين عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي.

بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (107) ملايين و(276) الفا و(327) برميلا، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(321 ) مليونا و (203) الف دولار.

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