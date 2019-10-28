“بالفديو”.. الامن يفرق الطلبة المتظاهرين في الدورة جنوبي بغداد بالقنابل المسيلة للدموع

2019/10/28 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق فرقت قوات الامن العراقي ،اليوم الاثنين، مئات الطلبة والطالبات الذين تظاهروا في منطقة الدورة جنوبي بغداد.هذا وخرج مئات الالاف من الطلاب في بغداد ومحافظات اخرى في الجنوب والفرات الاوسط، تعبيراً عن تأييدهم للتظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد.

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