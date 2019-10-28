2019/10/28 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب طه الدفاعي، تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب مقدما اعتذاره للشعب.

وقال الدفاعي، في استقالته التي ارسلها الى رئاسة مجلس النواب ان الشعب العراقي عبر من خلال التظاهرات في اغلب المحافظات عن سخطه وعدم رضاه عن العملية السياسية وعلى الأحزاب التي حكمت البلد منذ ستة عشر عاما وفشلت فشل ذريعا في ادارته وبناءه وتطوره.

وأضاف الدفاعي، أن الأحزاب تنافست على تقاسم المناصب والمغانم، مبينا انه نائب مستقل حاول ان يقدم شيء للشعب لكنه فشل في إصلاح الواقع المتدهور لان امكانياته وقدراته اقل بكثير من امكانيات وقدرات أحزاب السلطة والأحزاب المتنفذة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب طه الدفاعي يعلن استقالته من عضوية البرلمان ويؤكد: فشلنا في إصلاح الواقع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب طه الدفاعي يعلن استقالته من عضوية البرلمان ويؤكد: فشلنا في إصلاح الواقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).