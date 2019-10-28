نائب عن سائرون: استقالات نواب التحالف ’’جاهزة’’ إذا تحققت هذه الشروط

2019/10/28 | 13:06

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بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف "سائرون" غايب العميري، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، إن استقالة نواب تحالفه "جاهزة".

وقال النائب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "استقالة نواب سائرون جاهزة ورهن إشارة المرجعية الإدارية".

واستدرك: "لكن من أولوياتنا هي إقالة الحكومة وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة وإقرار الموازنة ثم حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة بإشراف اممي".

قبيل ذلك قدم أربعة أعضاء مجالس محافظات ’"شيوعيين"، الإثنين (28 تشرين الأول 2019) استقالتهم من مناصبهم.

وذكر عضو الحزب الشيوعي، جاسم الحلفي، عبر منشور على جداريته على منصة فيسبوك، إن "اربعة من اعضاء مجالس المحافظات، شيوعيون أعلنوا استقالتهم وقوفا مع إرادة شعبنا".

ووفقا للحلفي، فإن الاعضاء هم فرحان قاسم، عضو مجلس محافظة بغداد، غازي الخطيب، عضو مجلس محافظة المثنى، عقيل الربيعي، عضو مجلس محافظة بابل، جمعة الزيني، عضو مجلس محافظة البصرة، فضلا عن شهيد الغالبي، عضو مجلس محافظة ذي قار، الذي قدم استقالته صباح اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حكيمة الشبلي، عضو مجلس محافظة الديوانية، استقالتها من منصبها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، إن "عضو مجلس محافظة الديوانية، حكيمة الشلبي، أعلنت استقالتها من عضوية المجلس، على خلفية الاحتجاجات".

وكان أربعة من أعضاء مجلس محافظة النجف، هم علي الشمري، فائز شعبان، عباس العلياوي، ووسام الزجراوي، قدموا استقالتهم، أمس الأحد (27 تشرين الأول 2019) بسبب الاحداث الأخيرة التي رافقت التظاهرات، فيما قدم عضو مجلس ديالى، رعد المسعودي، للسبب ذاته.

وفي اليوم نفسه أعلن النائبان عن تحالف سائرون، رائد فهمي وهيفاء الأمين، استقالتهما من مجلس النواب احتجاجاً على "القمع الوحشي" الذي تعرض له المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وبقية المحافظات، لحقتهما استقالة النائب عن كتلة النصر طه الدفاعي.

وكان النائب عن محافظة البصرة، مزاحم التميمي، قدم استقالته (السبت 26 تشرين الأول 2019) من عضوية مجلس النواب.

ومنذ الساعات الأولى من يوم الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، شهدت العاصمة بغداد، ومحافظات بابل، الديوانية، ميسان، ذي قار، كربلاء، النجف، المثنى، البصرة، وواسط، تظاهرات شعبية، تضامنا واسنادا للتظاهرات التي اندلعت مطلع الشهر الجاري، ومطالبة بتوفير فرص عمل، واجراء تعديلات دستورية ووزارية.

وتخللت التظاهرات صدامات وحرق للعديد من البنايات الحكومية، والمقرات الحزبية، خلفت سقوط أكثر من 60 قتيلا، وإصابة أكثر من 2000 شخص، من المواطنين والقوات الأمنية.

بغداد اليوم - بغداد

وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، الاثنين، مديري تربيات بغداد إلى تسليم قوائم المتقدمين للتعيينات لغرض المصادقة عليها.

وبحسب بيان للمحافظة، فان "المحافظ شدد خلال اجتماع موسع عقده في ديوان المحافظة بحضور اعضاء مجلس محافظة

بغداد اليوم - بغداد

دعا المرجع الديني جواد الخالصي، الإثنين، 28 تشرين الأول، 2019، المواطنين الى الخروج بالتظاهرات في بغداد والمحافظات، فيما استنكر ’’جرائم’’، إراقة الدم بكل أشكالها ومسببيها.

وذكر الخالصي

بغداد اليوم-بغداد

قدم أربعة أعضاء مجالس محافظات ’"شيوعيين"، الإثنين (28 تشرين الأول 2019) استقالتهم من مناصبهم.

وذكر عضو الحزب الشيوعي، جاسم الحلفي، عبر منشور على جداريته على منصة فيسبوك، إن "اربعة من اعضاء مجالس المحافظات،

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