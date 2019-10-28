موعد ومكان جديدين لمباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر في البطولة العربية

2019/10/28 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العربي لكرة القدم السابع من شهر تشرين الثاني المقبل موعدا جديدا للمواجهة التي ستجمع القوة الجوية بضيفه مولودية الجزائر ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم.

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