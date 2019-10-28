2019/10/28 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الاثنين، عن الاضراب العام لمدة اربعة ايام، فيما اشارت الى أن ما يتعرض له المتظاهرون “عنف غير مبرر”.وقالت في بيان، اطلعت عليه خطوة برس، إن المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين عقد، اليوم، اجتماعاً طارئا لمناقشة الوضع الراهن في العراق، مشيرا الى أن ما يتعرض له المتظاهرون عنف غير مبرر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة المعلمين تعلن الاضراب العام لمدة اربعة ايام وكالة خطوة برس.

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