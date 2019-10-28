القدو: الأزمة بدأت تأخذ منحى خطير خاصة بعد خروج طلبة الجامعات والكليات والمدارس

2019/10/28 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، أن الازمة بدأت تأخذ منحى خطير وصعب خاصة بعد خروج طلبة الجامعات والكليات والمدارس.

وقال القدو، ان خروج طلبة الجامعات والمدارس لاتخاذ قرارات قد عقد الازمة أكثر وربما سنواجه فوضى إذا لم تتخذ الحكومة والبرلمان اجراءات وقرارات من شأنها تهدئة الشارع.

واضاف ان مجلس النواب هو سبب رئيسي في اشتداد الازمة وذلك بتأخره عن عقد الجلسة وكان الاولى منه عقد الجلسة مباشرة بعد الزيارة الاربعينية او حتى اثنائها.

وطالب القدو الكتل السياسية بحث نوابها للحضور الى مجلس النواب لعقد جلسة واتخاذ قرارات وإجراءات.

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